в Самаре открыли новое общественное пространство на улице Ташкентской

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В Самаре после комплексного благоустройства официально открываются общественные пространства и дворы, которые приобрели новый вид в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

В этом году по нацпроекту благоустраивалось 5 общественных территорий: сквер у ЗАГСа в районе дома №13А по улице Сергея Лазо в поселке Управленческий Красноглинского района, сквер имени Куйбышева в границах улиц Бакинской, Фасадной, Пугачевского тракта в Куйбышевском районе, сквер в районе дома №170 по улице Ташкентской в Кировском районе, парк «Воронежские озера» (1 этап благоустройства) и парк культуры и отдыха «Молодежный» (1 этап благоустройства) в Промышленном районе. Помимо этого, преображение коснулось 56 дворов во всех районах Самары.

6 сентября, в преддверии праздничных выходных, посвященных Дню города Самары, на улице Ташкентской в районе дома №170 состоялось праздничное открытие новой общественной локации. Около 3 месяцев длилось преобразование неприметной территории в уютное благоустроенное пространство для отдыха горожан и гостей города.

«Жители очень ждали открытия этой территории. Идея организовать здесь пространство для отдыха появилась у активных жителей близлежащих домов еще 3 года назад. Инициатива была поддержана, создан дизайн-проект, который в дальнейшем попал в перечень пространств, за которые голосовали жители. Раньше здесь были несанкционированные гаражи и объекты торговли. Все это ликвидировали. Сегодня мы видим результат проделанной работы – территория преобразилась кардинально. Теперь у жителей Кировского района и города в целом есть еще один новый сквер для отдыха. Надеемся, что жители будут беречь новую локацию и сохранят ее такой же уютной на долгие годы», - прокомментировал заместитель Главы Кировского внутригородского района Самары Вячеслав Ротерс.

В новом сквере уложили плиточное покрытие на пешеходных дорожках, установили скамейки, урны, качели, элементы уличной мебели, обустроили освещение. Для подрастающего поколения установили детскую площадку и скалодром, для занятий спортом поставили площадки для воркаута. Также здесь провели санитарную обрезку зеленых насаждений и обустроили газон.

Напомним, сквер по улице Ташкентской занял второе место в рейтинговом голосовании по отбору проектов благоустройства общественных территорий города, которое проходило в период с 26 апреля по 30 мая 2021 года на единой государственной платформе za.gorodsreda.ru. За обновление локации проголосовало почти 25 тысяч человек.