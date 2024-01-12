В Самаре определены победители первого конкурса общественных проектов на 2024 год

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В Самаре стали известны победители по итогам конкурса общественных проектов по государственной программе «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» (Губернаторский проект «СОдействие»). Заявки для участия в проекте «СОдействие» принимались в период с 1 сентября по 31 октября 2023 года.

Всего в конкурсную комиссию поступило 163 общественных проекта от жителей Самарской области. Для участия в конкурсных процедурах были допущены 154 проекта. По решению комиссии победителями признаны 95 социально-значимых инициатив населения региона, из них 21 проект будет реализован в Самаре. Все инициативы планируется воплотить в жизнь в 2024 году.

В 2023 году по Губернаторскому проекту «СОдействие» в Самаре реализовано более 20 проектов. Это новые комфортные площадки для развлечения детей и отдыха взрослых, занятий физической культурой и спортом, а также территории с отремонтированными проездами, тротуарами и обустроенными парковочными местами.

Проект «СОдействие» направлен на поддержку социально-значимых инициатив жителей региона из средств областного бюджета. Участие в программе возможно при софинансировании из трех источников: физические и (или) юридические лица, бюджет муниципального образования и областной бюджет. Заявки на участие в Губернаторском проекте «СОдействие» принимаются два раза в год: с 1 сентября по 31 октября и с 1 января по 28 (29) февраля

Победители первого конкурса общественных проектов в рамках Губернаторского проекта «СОдействие» в Самаре на 2024 год здесь.

Фото предоставлено администрацией Самары