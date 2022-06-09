В Самаре определены территории-лидеры по итогам голосования за благоустройство в 2023 году

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Активная жизненная позиция и неравнодушное отношение к развитию города – одни из основных критериев при выборе объектов для благоустройства.

С 15 апреля по 30 мая на платформе 63.gorodsreda.ru проходило голосование за парки, скверы и общественные территории, которые будут благоустроены в 2023 году. В голосовании участвовали 20 общественных пространств по всему городу.

В Самарской области свое мнение выразили 409 911 человек. И это один из лучших результатов по стране. Такой результат был отмечен на федеральном уровне - заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

В Самаре в голосовании приняли участие более 200 тысяч человек. Объектами-лидерами по итогам голосования за благоустройство в 2023 году стали: парк «Молодежный», сквер «Самарец» и Ерик Парк, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Фото: скриншот видео