В Самаре около «Космопорта» снесут гаражи

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В Самаре собираются застроить высотками квартал в границах улиц Дыбенко, Авроры, Печерской и внутридворового проезда в Октябрьском районе. Для этого, правда, придется снести те объекты, которые сейчас находятся на этой территории. В списке есть и частная собственность, пишет 63.ру.

— В перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу, значится 11 гаражей в Сокольском переулке, — говорится в приложении к соответствующему постановлению городской администрации.

Их адреса:

Сокольский переулок, дом 21;

Сокольский переулок, гараж № 49;

Сокольский переулок, гараж № 27;

Сокольский переулок, ГСК-616, бокс № 20,

Сокольский переулок, ГСК-616, гараж № 56;

Сокольский переулок, гараж № 30;

Сокольский переулок, гараж № 5;

Сокольский переулок, гараж № 9;

Сокольский переулок, гараж № 54;

Сокольский переулок, гараж № 23.

Еще один гараж в списках мэрии значится просто «гараж, Октябрьский район». В кадастровой карте Самарской области под указанным в приложении кадастровым номером значится гараж № 21.

Также, судя по документам, снести в границах улиц Дыбенко, Авроры, Печерской, внутридворового проезда должны несколько многоквартирных домов. Судьба нескольких зданий еще не определена.