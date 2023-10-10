В Самаре около «Космопорта» снесут гаражи

В Самаре собираются застроить высотками квартал в границах улиц Дыбенко, Авроры, Печерской и внутридворового проезда в Октябрьском районе. Для этого, правда, придется снести те объекты, которые сейчас находятся на этой территории. В списке есть и частная собственность, пишет 63.ру.
— В перечень объектов капитального строительства, подлежащих сносу, значится 11 гаражей в Сокольском переулке, — говорится в приложении к соответствующему постановлению городской администрации.
Их адреса:
Еще один гараж в списках мэрии значится просто «гараж, Октябрьский район». В кадастровой карте Самарской области под указанным в приложении кадастровым номером значится гараж № 21.
Также, судя по документам, снести в границах улиц Дыбенко, Авроры, Печерской, внутридворового проезда должны несколько многоквартирных домов. Судьба нескольких зданий еще не определена.