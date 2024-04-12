В Самаре ограничат движение транспорта по участку улицы Свободы 

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением работ по подключению к централизованной системе водоотведения поверхностных стоков объекта капитального строительства «Жилой двухсекционный многоквартирный дом с подземным паркингом», расположенного по адресу: г. Самара, Промышленный внутригородской район, ул. Свободы, д. 134, будет временно ограничено движение транспорта. Ограничение по ул. Свободы на участке от пр. Кирова до ул. Краснодонской будет действовать с 10:00 15 апреля 2024 года до 20:00 22 апреля 2024 года.

Более подробно с временной схемой организации дорожного движения можно ознакомиться в приложении.