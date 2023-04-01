в Самаре официально начался месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города

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С наступлением тепла особенно важно привести город в порядок после зимнего сезона – навести чистоту, продолжить озеленение и в целом улучшить внешний облик региональной столицы

Это касается улично-дорожной сети, бульваров, аллей, парков, скверов, набережной и других общественных пространств, а также придомовых, внутридворовых и внутриквартальных зон. Районные администрации не оставят без внимания незакрепленные участки. В этом году основной объем работ будет распределен на 4 санитарных средника – 5, 12, 19, 26 апреля и 4 субботника – 8, 15, 22, 29 апреля.



Стоит отметить, что организационные мероприятия начались заблаговременно, и фактически территории начали приводить в порядок еще до официального старта масштабной городской акции

Каждый может внести лепту в чистоту и красоту родного города!