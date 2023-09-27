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В Самаре обсуждают восстановление исторической части города

27 сентября 2023 12:16
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В Самаре обсуждают восстановление исторической части города

Вчера, 26 сентября 2023 года, врио первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провёл внеочередное заседание регионального Правительства, на котором были рассмотрены вопросы, связанные с развитием исторического центра г.о. Самара.

В начале заседания члены кабинета министров заслушали доклад врио руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области Ивана Стафеева об исполнении Плана мероприятий по включению городского округа Самара в перечень исторических поселений регионального значения, содействию развитию территории и сохранению объектов культурного наследия в исторической части областного центра.

Напомним, что пять лет назад постановлением Правительства региона №189 был утвержден перечень исторических поселений регионального значения, в который вошли г.о. Самара и Сызрань. 27 декабря 2019 года Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление Правительства №1019, где были утверждены границы исторического поселения, а также предмет охраны исторического поселения регионального значения. После этого распоряжением регионального Правительства в ноябре 2020 года был утвержден план мероприятий по включению областного центра в перечень исторических поселений регионального значения.

Иван Стафеев рассказал о подготовке нормативно-правовых актов, необходимых для обеспечения реализации мероприятий по развитию территорий исторического центра, в том числе внесению изменений в региональные нормативы градостроительного проектирования. В схему территориального планирования Самарской области внесены сведения об объектах культурного наследия – они содержатся в материалах по обоснованию. Управлением согласован Генеральный план г.о. Самара, в него внесены сведения о границах исторического поселения. Что касается проекта объединенной зоны охраны, было получено положительное заключение историко-культурной экспертизы, одновременно в рамках общественных обсуждений поступили замечания на проект. В настоящее время проект проходит повторную экспертизу, после чего будет направлен в Министерство культуры РФ.
Виктор Кудряшов задал докладчику вопрос, утверждены ли региональные нормативы градостроительного проектирования исторического поселения. Иван Стафеев ответил, что проект документа подготовлен министерством строительства. Виктор Кудряшов подчеркнул, что в отношении многих пунктов плана мероприятий необходимо работать более активно: «Нельзя наблюдать, как историческая часть, к сожалению, в ряде случаев приходит в ветхое состояние. Давайте не забывать, что во многих домах там, в очень непростых условиях, живут люди. Нужно искать и формировать механизмы реновации и восстановления исторической части Самары. Для этого необходимо утвердить градостроительные регламенты».

Врио председателя облправительства отметил, что срок утверждения объединенной зоны охраны исторического поселения уже переносился, сейчас это конец текущего года. «Я прошу обеспечить этот срок, сдвигать его больше недопустимо, - считает Виктор Кудряшов. - Утверждение зоны охраны – очень важный этап Плана мероприятий. Также нужно не дожидаясь конца года разработать требования к градостроительным регламентам, затем по определенной процедуре муниципалитет, минстрой и проектный офис должны установить эти регламенты – иными словами, правила игры для тех, кто планирует развивать историческую часть Самары, в соответствии с требованиями к историческим поселениям».

На заседании Правительства Самарской области также был рассмотрен вопрос о внесении изменений в постановление областного Правительства №1019, которым был утвержден предмет охраны исторического поселения. Он включил в себя объекты культурного наследия, ценные градоформирующие объекты – всего 727 объектов. Управлением государственной охраны подготовлен проект постановления Правительства региона, в котором предлагается уточнить предмет охраны, дополнив его списком из еще 645 объектов, которые находятся в исторической части города.

На документ поступили замечания министерства строительства Самарской области и Администрации г.о. Самара. Так, в предлагаемом списке выявлены объекты, которые находятся за границами исторического поселения. Кроме того, не обозначено, по каким основаниям объекты отнесены к ценным градоформирующим (год постройки, архитектурный стиль). Также предлагается учесть государственные и муниципальные объекты коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры. Во время обсуждения проекта постановления прозвучало еще одно важное замечание: в проекте не учитывается порядок корректировки списка ЦГФО.

На заседании областного Правительства было принято решение о необходимости доработки представленного проекта постановления. Виктор Кудряшов поручил учесть замечания органов исполнительной власти региона, администрации городского округа Самара. При этом он предложил учесть опыт абсолютного большинства других регионов, в которых нормативно-правовыми актами об установлении предметов охраны исторических поселений, включая ЦГФО, одновременно утверждаются и градостроительные регламенты, описывающие все возможности и ограничения для развития территории. Он привел пример Татарстана, где для каждого объекта, признанного градоформирующим, прописаны конкретные действия, которые разрешены, запрещены или рекомендованы в рамках модернизации, и позволяют инвесторам принимать решения о вложениях в восстановление объектов.

«Речь не может идти о высотном строительстве в исторической части города - мы последовательно сохраняем эту позицию, она для нас неизменна. Мы говорим о возможности создания объектов определенного архитектурного облика, соответствующего сложившейся исторической среде, с высотностью по правилам застройки и землепользования городского округа Самара – то есть не более трех этажей по красным линиям», - подчеркнул Виктор Кудряшов.

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