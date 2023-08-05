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В Самаре обсудили развитие 129 квартала

5 августа 2023 15:31
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В Самаре обсудили развитие 129 квартала

В музее-галерее «Заварка» провели сессию воркшопа «Ярмарка квартала». Идея воркшопа во многом является серьезным шагом к развитию концепции исторического поселения, а сам проект поддержан Правительством Самарской области и Фондом Президентских грантов. 
 
Решение об установлении статуса исторического поселения регионального значения на территории Самарского и части Ленинского районов Самары в 2019 году было принято по инициативе Главы региона Дмитрия Азарова. В настоящее время ведется разработка концепции развития исторического поселения. Это комплексный документ, который должен задать стратегию развития территории с точки зрения функционального наполнения пространства и раскрыть точки роста для привлечения инвесторов.
 
Сегодня архитекторы и кураторы проектов представили и обсудили концепции развития 129 квартала, который находится в границах улиц Самарской, Маяковского, Садовой, Чкалова. 
 
Так, были презентованы концепции, как квартал может работать в своем неизменном состоянии (группа «Сохранить»), как он преобразится с небольшими современными добавлениями (группа «Мягкая реновация») и как его можно трансформировать с учетом современной архитектуры (группа «Снести и построить»). В проектах рассмотрели все важнейшие аспекты работы с кварталом: функциональное наполнение, архитектурный облик, экономика (расходная часть и окупаемость), типология строительства и реконструкции, возможные способы управления проектом. 
 
«Сегодня мы увидели проекты трех группы с совершенно разными подходами: полным сохранением и частичным, а также сносом зданий для нового строительства. Каждый предложил свое видение развития территории, сделав ее привлекательной для жителей города, туристов, инвесторов», - отметила Глава города Елена Лапушкина.

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