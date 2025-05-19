В Самаре обсудили перспективы развития Самарского района

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В Самаре в рамках разработки стратегии социально-экономического развития до 2036 года обсудили перспективы развития Самарского района. В мероприятии приняли участие представители городской и местной администраций, депутаты, эксперты, общественники и активные жители.



«Одно из приоритетных направлений Стратегии социально-экономического развития Самары до 2036 года – сохранение объектов культурного наследия и развитие экскурсионных маршрутов. В основном они сосредоточены именно в Самарском районе, что требует к нему особого внимания, - подчеркнул руководитель департамента экономического развития, инвестиций и торговли Владислав Зотов. – Обсуждая развитие конкретных районов Самары, мы определяем путь развития города в целом на ближайшее десятилетие, а значит – вместе заботимся о будущем своей малой родины».



Участники сессии обсудили различные варианты развития территории Самарского района. Среди предложений для реализации к 2036 году - идеи по усовершенствованию системы навигации и установке информационных знаков для удобства жителей и гостей города. Также прозвучали предложения по устройству подсветки архитектурных памятников в вечернее время и созданию всесезонного многофункционального центра досуга и культуры, доступного для всех возрастных групп.



«Наш район – один из самых небольших в Самаре, здесь проживает 30 тысяч человек и расположено порядка 1,5 тысячи домов. При этом район является лидером по количеству объектов культурного наследия – всего у нас 500 памятников археологии, градостроительства, истории, архитектуры и культуры. Это то, что мы получаем из прошлого, с чем живем в настоящем и что передадим будущим поколениям. Благодаря программе по сохранению объектов культурного наследия, которая инициирована Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным и в пилотном режиме реализуется на территории нашего региона, до 2030 года будут восстановлены дом А.И. Юрина, дом М.И. Юрина и дом П.Е. Каткова», - рассказал глава Самарского района Роман Радюков.



По словам Романа Радюкова, часть объектов, нуждающихся на территории района в восстановлении, планируется включить в каталог исторической недвижимости областного центра с информацией о возможных мерах поддержки для потенциальных инвесторов. Отметим, что в Самарском районе также расположено 10 культовых объектов, где в течение всего года проходят культурно-познавательные экскурсии, направленные на изучение традиций различных национально-культурных центров и религиозных конфессий.



Любой желающий может принять участие в развитии города и внести инициативу на сайте Стратегии: http://стратегия-самара.рф.



Поступившие пожелания и предложения будут дополнительно проработаны и найдут отражение в итоговом проекте Стратегии социально-экономического развития городского округа Самара на период до 2036 года.

Фото: администрация Самары