В Самаре обсудили капитальный ремонт ДК «Искра» и прилегающей к нему территории

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17 октября в рамках рабочего объезда внутригородских районов Самары исполняющий обязанности главы города Иван Носков посетил Красноглинский район. Он осмотрел здание Дома культуры «Искра» в поселке Красная Глинка, спортивный комплекс «Энергия», принадлежащий одному из промышленных предприятий города, а также смотровую зону «Вертолетная площадка».

«Самара – крупный культурный и спортивный центр региона. Мы намерены уделить особое внимание восстановлению соцобъектов, где самарцы смогут работать и приобщать подрастающее поколение к творчеству и здоровому образу жизни, - отметил и.о. главы города Самара Иван Носков. – Проект восстановления Дома культуры должен включить в себя укрепление подпорной стены, а также благоустройство прилегающей территории. Надеюсь, жители и предприятия поддержат комплексный подход в развитии города».

Дом культуры «Искра» в поселке Красная Глинка ведет свою историю с 1952 года. Здесь были сосредоточены многочисленные кружки, работали клубные формирования, проводились различные мероприятия, осуществлялись показы художественных и мультипликационных фильмов, спектаклей, концертов, мастер-классов.

Сейчас учреждение не функционирует. По результатам проведенного обследования технического состояния здания в 2021 году, принято решение его закрыть.

Ранее вопрос капитального ремонта ДК взял на контроль губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Глава региона ознакомился с документами по зданию и поручил профильным службам оценить необходимый объем работ. Также губернатор обратил внимание и на прилегающую к учреждению территорию. Он отметил, что комплекс в целом будет определять облик близлежащих кварталов.

Исполняющему обязанности главы Самары доложили, что проектная документация по капитальному ремонту дома культуры уже находится на государственной экспертизе. Вместе с тем, после обследования зоны, Иван Носков дал поручение профильным службам продумать варианты укрепления подпорной стены. Она находится на прилегающей к учреждению территории.

Кроме того, исполняющий обязанности главы Самары поручил синхронизировать работы по ремонту ДК и обновлению прилегающей зоны. Территория уже не раз становилась участником рейтингового голосования за объекты благоустройства по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Также Иван Носков проверил ход благоустройства территории, прилегающей к спорткомплексу «Энергия», которое выполняет промышленное предприятие «Электрощит». В настоящее время ведутся работы по перекладке и укреплению ливневой канализации, ремонту трибун, подготовке к установке футбольного манежа.

«В этом году мы перестелили футбольное поле. По плану на следующий год – отремонтировать фасад и кровлю здания», - рассказал генеральный директор управляющей организации АО ГК «Электрощит ТМ Самара» Дмитрий Куприянов.

Сейчас рассматриваются несколько вариантов развития объекта, в том числе открытие филиала тольяттинской Академии футбола имени Юрия Коноплёва. Также в здании, помимо спортивных пространств, базируется штаб волонтеров, которые обеспечивают снаряжением бойцов, выполняющих задачи специальной военной операции. В частности, здесь плетут маскировочные сети.

Помимо посещения соцобъектов, исполняющий обязанности главы города Иван Носков проверил готовность автопарка дорожных и коммунальных служб к зимнему содержанию Красноглинского района. Как доложил глава района Вячеслав Коновалов, сейчас к работе по зимнему содержанию подготовлены 38 спецмашин, укомплектован штат из 220 уборщиков, заготовлено 139 тонн противогололедных материалов.

Фото: администрация Самары