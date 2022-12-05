В Самаре обсудили готовность города к снегопадам

В Администрации Самары обсудили готовность города к снегопадам.
Городские службы заранее призвали готовиться к снегопадам, усилить взаимодействие ведомств между собой и быть максимально открытыми для жителей.
Напомним:
- за уборку дворов отвечают УК, ТСЖ, ЖСК,
- за внутриквартальные дороги и проезды ответственны администрации районов,
- УДС, остановки содержит МП «Благоустройство» и подрядные организации,
- все собственники объектов, расположенных на территории города, обязаны сами обеспечивать чистоту прилегающих территорий.
«Выход дворников и техники должен быть обеспечен в 5 утра. Планы должны быть сформированы накануне снегопада и четко выполняться. Главы районов лично контролируют это вместе с заместителями. Это касается и муниципальных учреждений, работу которых координируют их руководители и руководители профильных департаментов. Пошел снегопад – едем проверять. Показываем свою работу в социальных сетях, отвечаем на комментарии жителей», - подчеркнула Елена Лапушкина.
Фото: администрация Самары