В Самаре обсудили готовность города к снегопадам

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В Администрации Самары обсудили готовность города к снегопадам.

Городские службы заранее призвали готовиться к снегопадам, усилить взаимодействие ведомств между собой и быть максимально открытыми для жителей.

Напомним:

- за уборку дворов отвечают УК, ТСЖ, ЖСК,

- за внутриквартальные дороги и проезды ответственны администрации районов,

- УДС, остановки содержит МП «Благоустройство» и подрядные организации,

- все собственники объектов, расположенных на территории города, обязаны сами обеспечивать чистоту прилегающих территорий.

«Выход дворников и техники должен быть обеспечен в 5 утра. Планы должны быть сформированы накануне снегопада и четко выполняться. Главы районов лично контролируют это вместе с заместителями. Это касается и муниципальных учреждений, работу которых координируют их руководители и руководители профильных департаментов. Пошел снегопад – едем проверять. Показываем свою работу в социальных сетях, отвечаем на комментарии жителей», - подчеркнула Елена Лапушкина.

Фото: администрация Самары