В Самаре обсудили будущее строительство 5-ой очереди набережной

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25 мая прошло выездное совещание с участием Елены Лапушкиной по разработке концепции строительства 5-ой очереди набережной.

Ранее Дмитрий Азаров в ежегодном послании поручил разработать проект эстакады, которая соединила бы старую и новую набережные Волги в Самаре. На данном участке расположены ГРЭС, Пивоваренный завод, спасательная станция, двухъярусное гаражное сооружение и другие объекты. Прежде чем предложить концепцию развития данной территории, администрацией городского округа Самара было проведено совещание с собственниками и пользователями участков, прилегающих к территории 5-ой очереди набережной.

Было выдвинуто несколько вариантов технических решений для такого строительства. Самым оптимальным признан эстакадный вариант с несколькими уровнями, который уменьшил бы нагрузку на береговую полосу. По мнению архитекторов, это наиболее экономичный и реализуемый проект при условии застроенной территории. Планируется благоустроить территорию, добавив прогулочную зону, места досуга и отдыха, рекреации и другие интересные для горожан объекты. Объединение двух частей набережной в Самаре повысит туристическую привлекательность города.

«Сегодня мы обсудили концепцию будущего масштабного проекта по строительству пятой очереди набережной с коллегами и собственниками объектов, которые там сейчас расположены. Такое поручение дал Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров в своём послании. Возможным техническим решением соединения первой и второй очередей набережных может стать эстакада, которая сама по себе будет представлять полноценное общественное пространство, по сути - новую очередь набережной. Предполагаем, что пространство будет двухуровневым, с большой прогулочной зоной, объектами досуга и зонами рекреации. В ближайшем будущем совместно с Правительством Самарской области мы приступим к разработке проекта, который будет учитывать предложения собственников объектов, расположенных на береговой полосе, сохранение объектов культурного наследия, входящих в зону проектирования, и, конечно, мнение жителей города», – подчеркнула Елена Лапушкина.