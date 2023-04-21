В Самаре обработку общественных территорий от клещей и грызунов начали раньше обычного

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Уточняется, что также обработать планируют крупные транспортные развязки и разделительные газоны. Для истребления клещей используют эффективный сертифицированный препарат. В нужной концентрации он убивает членистоногих, при этом для людей и теплокровных животных безопасен.

Во время обработки препаратами специалисты не рекомендуют гулять по этим местам одним или с домашними животными. Территории заранее обозначат сигнальными лентами.

Известно, что в Самаре уже обработали Вертолётную площадку, несколько скверов, в том числе Высоцкого, по улице Сергея Лазо, у площади имени В. В. Куйбышева. Контролируют процесс сотрудники департамента городского хозяйства и экологии.

Кроме того, территорию проверяют до и после обработки. Сначала специалисты смотрят, есть ли там особи членистоногих. А после проверяют качество проведённой работы.

Отмечается, что площадь акарицидной обработки - 215 гектаров. Уже обработано около 37 % городских скверов. Площадь дератизации только по одному контракту - почти 300 гектаров. В скверах с работами подрядчик справился на 60%, пишет Сова.