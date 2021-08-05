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В Самаре обновляют сквер Памяти борцам революции

5 августа 2021 16:17
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В Самаре реализуется практика комплексного обновления и развития городской инфраструктуры.

В Самаре близится к завершению обновление сквера Памяти борцам Революции и территории, прилегающей к реконструируемому зданию бывшей Фабрики-кухни, в котором разместится филиал Третьяковской галереи. 

Работы в сквере стартовали в конце апреля этого года. Концепция благоустройства предусматривает переосмысление пространства. Если раньше эта территория была неухоженной и безлюдной, то сейчас она естественно впишется в единое городское пространство. Здесь появятся релакс-зоны, оборудованные тропинки можно будет использовать для прохода от метро к трамваю или автобусам.

Благоустраиваемая территория поделена на две части: сквер Памяти борцам революции и Сад Баланса.

Обелиск борцам революции остался неизменным, но территория рядом преобразилась. Газоны оснащены системой автополива, на них высажены цветы и кустарники, по периметру установлены новые точки освещения, уложены тротуарные плиты. Появилась и 50-метровая лестница, которую также можно использовать как зону отдыха.

Сад Баланса – это новая территория, которая сочетает природное и духовное начало.

Первая составляющая – природная. Здесь горожане смогут созерцать естественную флору. Проход по саду осуществляется по мосткам. Естественной оградой сада служат различные кустарники: ежевика, бузина, татарники и другие растения. Мостки расположены на небольшой высоте от естественного ландшафта, не затрагивая и не изменяя его. По ходу движения организованы широкие площадки, на которых можно отдохнуть и оглядеться.

«Вторая составляющая – культурная. В Саде Баланса установлены артефакты: это кирпичная кладка с завода имени Масленникова и буквы ЗИМ. С одной стороны мы видим аббревиатуру ЗИМ, с другой – ИЗМ. Эта такая игра словосочетаний, которая наводит на разные ассоциации, - рассказал один из авторов проекта благоустройства территории Константин Африкантов. – Таких пространств, созданных на сочетании естественного ландшафта и арт-кластера, в Самаре больше нет».

В настоящее время на объекте трудятся порядка 50 человек, задействовано 10-12 единиц техники. Выполнены основные работы – проложены подземные коммуникации, установлены система автополива и опоры освещения, завезены арт-объекты, завершается укладка покрытия и высадка зеленых насаждений. Работы выполнены более чем на 70%. Уже 1 сентября горожане смогут прогуляться по обновленной территории. Ход работ находится на личном контроле Главы Самары Елены Лапушкиной.

Стоит отметить, что в Самаре реализуется практика комплексного обновления и развития городской инфраструктуры. Помимо общественного пространства ведутся ремонт прилегающих дорог, остановочных павильонов и других объектов, которые влияют на общее восприятие территории.

Теги: благоустройство Самара

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