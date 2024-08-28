В Самаре обновляют два участка улицы Самарской

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В историческом центре Самары продолжаются работы по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Очередной объект, который взят в работу, – улица Самарская. Ее приведут в порядок на двух участках: в границах улиц Затонной и Некрасовской, а также от улицы Полевой до улицы Красноармейской, пропуская отрезок автодороги, где в настоящее время не осуществляется движение транспорта. Напомним также, что от улицы Некрасовской до улицы Красноармейской ремонт на средства дорожного нацпроекта был произведен в 2021 году, и обновление не требуется, покрытие автодороги находится на гарантии.

В ходе ремонта в текущем году работы также организованы методом больших «карт»: поквартально уже укладывают верхний слой покрытия проезжей части, по всей ее ширине. Такие трудоемкие технологические операции выполняются с позднего вечера до раннего утра, когда нет активного трафика. В частности, в ночь на 28 августа асфальтоукладочный комплекс стартовал от улицы Ярмарочной в направлении улицы Маяковского, и далее устройство дорожного полотна продолжилось в обратном направлении, с последовательным захватом всех четырех полос движения, каждая из которых по 4,5 м, чтобы к утру автомобилисты могли комфортно передвигаться.

Аналогично работам на других объектах дорожной инфраструктуры в период ремонта полностью проезжую часть не перекрывают, и у водителей личного и общественного транспорта есть возможность пользоваться свободными полосами, что минимизирует временные неудобства.

Качество подготовки участка, температурный режим, при котором укладывается и затем уплотняется асфальтобетон, и соблюдение других нормативных показателей – на контроле, прежде всего, специалистов МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство».

Применение высокотехнологичных материалов и современных технологий заявлено в числе требований к реализации дорожного нацпроекта.

Так, смесь ЩМА-16 на ПБВ применяется в Самаре последние несколько лет, она зарекомендовала себя наилучшим образом, заверяют специалисты. Они также поясняют, что покрытие, выполненное из данного материала, способно выдерживать значительные эксплуатационные нагрузки.

Кроме того, в результате ремонта рассчитывают минимизировать случаи воровства крышек люков. Теперь они с запорным механизмом. Этот подход в ходе работ по нацпроекту в Самаре практикуется второй год, и за прошедший период самовольных вскрытий и похищений таких крышек злоумышленниками не зафиксировано.

Напомним также, что для минимизации шума при наезде автомобилей на крышки у люков имеются прорезиненные вставки.

На улице Самарской в этом сезоне обновят не только проезжую часть. С применением смеси А5ВЛ отремонтируют тротуары на 330 кв. м – это те локации, где покрытие наиболее разрушено. На таких участках установят и новые бордюры.

Фото: администрация Самары