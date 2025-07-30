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В Самаре обновляют детские и спортивные площадки: более 100 объектов уже отремонтировано

30 июля 2025 13:27
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В Самаре обновляют детские и спортивные площадки: более 100 объектов уже отремонтировано
Власти и жители вместе работают над созданием комфортной и безопасной среды для детей. Эти предложения жителей региона собраны в разделе «Удобная и комфортная жизнь» Народной программы партии «Единая Россия».
 

В Самаре активно ведется работа по улучшению детской и спортивной инфраструктуры. Инициатива губернатора Самарской области, секретаря Самарского реготделения партии «Единая Россия» Вячеслава Федорищева и главы города, члена Регионального политсовета ЕР Ивана Носкова дала старт масштабной инвентаризации, после которой незамедлительно начался ремонт и обновление малых архитектурных форм.

Так, в Самарском районе, во дворе по адресу: ул. Галактионовская, 27 / ул. Венцека, 72, после проведенного мониторинга заменили утраченный подвес с сиденьем на качелях.

«Ремонт и обновление детских площадок – это прямой путь к созданию комфортной и безопасной среды для наших детей. Мы продолжим работу по приведению в порядок объектов, чтобы каждый ребёнок мог с удовольствием проводить время на свежем воздухе. Внимание к каждой мелочи – залог качественной и долговечной инфраструктуры», – подчеркнул заместитель председателя Думы городского округа Самара, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Самарского района Сергей Рязанов.

Помимо этого, на Волжском проспекте возле дома № 39, демонтировали аварийную спортивную площадку и провели опиловку деревьев.

«Площадка была не только сильно изношена, но и располагалась в охранной зоне, где находятся коммуникации ресурсоснабжающих организаций, что небезопасно и противоречит современному законодательству. Заботясь о безопасности детей, мы обсуждаем с жителями варианты расширения существующих детских площадок, расположенных вне охранных зон», – отметил депутат Думы городского округа Самара, председатель регионального Совета первичных отделений «Единой России» Павел Чумак.

В планах у жителей этого дома в следующем году принять участие в программе «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Инфраструктура для жизни»), чтобы установить новую детскую площадку в безопасном и разрешенном месте.

Также в Ленинском районе, во дворе дома № 16 по проспекту Карла Маркса, обновляют краску на металлоконструкциях, меняют сетку на спортивной площадке и приводят в порядок доску объявлений.

Этот двор одним из первых был благоустроен благодаря программе «Формирование комфортной городской среды», инициированной Президентом России Владимиром Путиным. Всего в рамках мониторинга в Самаре проверили 3309 площадок, включая 2658 детских. Уже привели в порядок более 100 объектов, где требовался ремонт, покраска или демонтаж.

Напомним, что в 2025 году в Самаре запланировано благоустройство 28 дворов и 3 общественных пространств по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» (нацпроект «Инфраструктура для жизни»). Кроме того, конкурсная комиссия программы «Народный бюджет Самарской области» одобрила заявки на благоустройство 51 двора и 4 общественных пространств в текущем году.

Теги: Единая Россия

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