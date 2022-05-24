В Самаре назвали новые сроки реконструкции цирка

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Проект реконструкции самарского цирка на Молодогвардейской нуждается в корректировке. Об этом можно судить из постановления, которое опубликовали на сайте регионального правительства.

— В 2022 году необходимо провести обмерные работы и инженерные, обследовать здания и сооружения. В 2023 году — подготовить измененную проектно-сметную документацию, отправить документы на государственную экспертизу. После получения положительного заключения нужно будет провести экологическую и историко-культурную экспертизу и в конце получить рабочую документацию, — следует из опубликованного постановления.

Самарский цирк построили в 1969 году по типовому проекту. Такой же использовали еще в десяти городах Советского Союза: Уфе, Новосибирске, Донецке, Кривом Роге, Перми, Воронеже, Ворошиловграде, Харькове, Брянске, Череповце. Здание рассчитано на 2185 мест.

Предполагается, что эту часть работ оплатят из бюджета Самарской области. Подрядчик получит деньги за все обозначенные выше этапы. Выбор компании для корректировки документов поручили Министерству культуры Самарской области. В ближайшее время чиновники должны будут объявить торги.

Реконструкцию самарского цирка неоднократно переносили по разным причинам. По первоначальным планам, работы на объекте должны были провести перед чемпионатом мира по футболу 2018 года. По проекту, рядом со зданием на Молодогвардейской, 220 построят общежитие для артистов на 80 мест, предприятие общепита и парковку. Предполагалось, что все работы займут 32 месяца. Но из-за расходов на мундиаль реализацию столь масштабной задумки пришлось заморозить, пишет 63.ру.

О реконструкции вновь заговорили несколько лет назад. Работы назначили на 2020 год. Но из-за пандемии коронавируса их снова пришлось отложить.

Еще одним ограничением стало наличие у цирка статуса объекта культурного наследия. Это накладывало определенные запреты и тормозило реконструкцию. Но в ноябре 2021 года чиновники Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области (УГООКН) исключили здание цирка из перечня выявленных объектов культурного наследия. При этом территорию вокруг здания решено включить в реестр объектов культурного наследия народов России в качестве объекта культурного наследия регионального значения — достопримечательное место «Площадка самарского цирка имени Олега Попова». Это локация на перекрестке Маяковского и Молодогвардейской.

По предварительным подсчетам, реконструкция цирка может обойтись в 1,1 миллиарда рублей. Но региональный бюджет не сможет в одиночку потянуть такие расходы. Поэтому для реализации проекта потребовалось федеральное финансирование. Предполагалось, что около половины суммы должны были выделить из бюджета страны.