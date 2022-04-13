В Самаре начался ремонт трассы на улице Вилоновской

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В Самаре дорожные службы приступили к основному этапу ремонтной кампании. Подрядчики начали вскрывать старый асфальт на участке улицы Вилоновской в границах Волжского проспекта и улицы Чапаевской.

— Примерная глубина фрезерования — пять-шесть сантиметров, но местами, возможно, и больше, поскольку мы убираем деформации дороги, чтобы обеспечить отток воды и безопасность движения. Во всех кварталах были заранее проведены геодезические изыскания, так что мы понимаем фронт работ. Сложные участки есть от улицы Самарской до Ленинской, а также в районе улицы Братьев Коростелевых. Здесь появилась колея. На объекте задействована фреза, экскаватор-погрузчик, комбинированная дорожная машина и 5 самосвалов, — рассказал прораб АО «Куйбышевская Дорожная ПМК» Лев Пугачев.

Подрядная уже вскрыла 4 тысячи квадратных метров автодороги на Вилоновской.

— Работы планируется выполнить от набережной до ЦУМ «Самара». То есть на всём протяжении улицы в границах проезжей части будет заменено асфальтобетонное покрытие. Первый этап — снятие покрытия, потом подъем колодцев до нужной высоты. Завершает процесс укладка горячего асфальтобетона. Завершить работы здесь подрядчик планирует уже в мае, но решающим фактором при проведении работ являются, конечно, погодные условия, — сообщил директор МБУ «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.

По словам представителя курирующего ведомства, плановый ремонт выполняют преимущественно ночью, чтобы не доставлять неудобств водителям и пешеходам.

Всего в Самаре планируют обновить 31 участок дороги, пишет 63.ру.

Фото: Елена Рыжкова, мэрия Самары