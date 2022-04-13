Я нашел ошибку
Главные новости:
В Тольятти состоится IV фестиваль «АрхивFEST»
В Тольятти состоится IV фестиваль «АрхивFEST»
28% жителей Самарской области хотели бы работать в офисе со спортзалом
28% жителей Самарской области хотели бы работать в офисе со спортзалом
Случаев заболевания новыми вариантами штамма коронавируса «омикрон» в России не зафиксировано
Случаев заболевания новыми вариантами штамма коронавируса «омикрон» в России не зафиксировано
Лукашенко опроверг вероятность вхождения Белоруссии в состав России
Лукашенко опроверг вероятность вхождения Белоруссии в состав России
В «космической столице» отметили Всемирный день авиации и космонавтики
В «космической столице» отметили Всемирный день авиации и космонавтики
«ЭнергосбыТ Плюс» предлагает клиентам выбирать удобное время для посещений офисов обслуживания
«ЭнергосбыТ Плюс» предлагает клиентам выбирать удобное время для посещений офисов обслуживания
Иностранные онлайн-магазины блокируют платежи по выпущенным в РФ UnionPay
Нефть может подорожать до 150 долларов за баррель
Нефть может подорожать до 150 долларов за баррель
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.63
0.47
EUR 86.79
0.81
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает ребят на увлекательный квест «Животные – покорители космоса»
В Новокуйбышевске сотрудники пожарно-спасательного гарнизона провели показательное пожарно-тактическое занятие в здании библиотеки
В музее «Самара Космическая» откроется персональная выставка Виктора Панидова в технике офорт
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре начался ремонт трассы на улице Вилоновской

13 апреля 2022 10:12
109
В Самаре начался ремонт трассы на улице Вилоновской

В Самаре дорожные службы приступили к основному этапу ремонтной кампании. Подрядчики начали вскрывать старый асфальт на участке улицы Вилоновской в границах Волжского проспекта и улицы Чапаевской.

— Примерная глубина фрезерования — пять-шесть сантиметров, но местами, возможно, и больше, поскольку мы убираем деформации дороги, чтобы обеспечить отток воды и безопасность движения. Во всех кварталах были заранее проведены геодезические изыскания, так что мы понимаем фронт работ. Сложные участки есть от улицы Самарской до Ленинской, а также в районе улицы Братьев Коростелевых. Здесь появилась колея. На объекте задействована фреза, экскаватор-погрузчик, комбинированная дорожная машина и 5 самосвалов, — рассказал прораб АО «Куйбышевская Дорожная ПМК» Лев Пугачев.

Подрядная уже вскрыла 4 тысячи квадратных метров автодороги на Вилоновской.

— Работы планируется выполнить от набережной до ЦУМ «Самара». То есть на всём протяжении улицы в границах проезжей части будет заменено асфальтобетонное покрытие. Первый этап — снятие покрытия, потом подъем колодцев до нужной высоты. Завершает процесс укладка горячего асфальтобетона. Завершить работы здесь подрядчик планирует уже в мае, но решающим фактором при проведении работ являются, конечно, погодные условия, — сообщил директор МБУ «Дорожное хозяйство» Шамиль Халиуллов.

По словам представителя курирующего ведомства, плановый ремонт выполняют преимущественно ночью, чтобы не доставлять неудобств водителям и пешеходам.

Всего в Самаре планируют обновить 31 участок дороги, пишет 63.ру.

Фото: Елена Рыжкова, мэрия Самары

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

  • Консультант плюс
В центре внимания
15 апреля в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детских садах
12 апреля 2022  11:00
15 апреля в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детских садах
349
Участники совещания рассмотрели социально-экономическую ситуацию на системообразующих предприятиях, обсудили ситуацию на рынке труда, а также результаты мониторинга рынка продуктов питания и продовольственных товаров.
11 апреля 2022  18:58
«Каждое предприятие должно получить поддержку»: Дмитрий Азаров провел заседание штаба по экономике
598
В центре внимания губернатора и кабинета министров — вопросы социальной поддержки и адресной помощи жителям региона.
11 апреля 2022  17:38
Новые социальные выплаты и адресная помощь землякам - Дмитрий Азаров провел заседание областного Правительства
772
В Самарской области пройдут торжественные мероприятия, посвящённые Дню космонавтики
11 апреля 2022  13:24
В Самарской области пройдут торжественные мероприятия, посвящённые Дню космонавтики
547
В Самаре на 4 дня перекроют улицу Авроры
11 апреля 2022  11:19
В Самаре на 4 дня перекроют улицу Авроры
498
Весь список