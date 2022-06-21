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В Самаре начался ремонт проезжей части улицы Авроры

21 июня 2022 16:42
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Обновление участка в границах улиц Аэродромной до Промышленности подрядная организация намерена завершить до конца июня.

Межремонтный срок составил около 10 лет. В текущем году с учетом обращений горожан и технического состояния проезжей части, на которой появилась колейность и другие дефекты покрытия, было принято решение включить улицу Авроры в перечень объектов ремонта на средства нацпроекта. Специалистам предстоит привести в порядок более 37 тысяч квадратных метров автодороги по всей ее ширине – ремонт производится большими «картами».
 
В ремонте дорожного объекта задействовано несколько бригад. Если погода будет благоприятной, обновление участка в границах улиц Аэродромной до Промышленности подрядная организация намерена завершить до конца июня.

 

Фото:   администрация Самары

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