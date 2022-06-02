В Самаре начался ремонт на улице Гагарина

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В Самаре приведут в порядок одну из важных городских магистралей с высоким автомобильным трафиком. Речь идет об улице Гагарина. Ее начали ремонтировать на участке протяженностью 4,6 километра от Московского шоссе до улицы Победы.

Сейчас общая площадь обновленного покрытия дороги составляет 114 квадратных метров.

Ремонт идет в ночное время: так нет необходимости в перекрытии проезжей части.

Рабочие уже сняли около 20 тысяч квадратных метров дорожного полотна на участке между Карбышева и Авроры.

Они используют асфальтобетонную смесь ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем в 5 сантиметров толщиной.

— Методом холодного фрезерования мы срезаем изношенное покрытие — 500 метров за одну смену ночью. Обеспечив задел, дадим возможность начать укладку свежего покрытия параллельно снятию старого, то есть разные виды техники и специалисты не будут мешать друг другу и смогут работать одновременно, — рассказал дорожный мастер ООО «НПФ «XXI Век» Владислав Буренин.

Закончить ремонт Гагарина должны к концу июня, пишет 63.ру.