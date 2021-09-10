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В Самаре начали зачищать рынок в 15-м микрорайоне

10 сентября 2021 10:16
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В Самаре начали зачищать рынок в 15-м микрорайоне

Торговые ряды в 15-м микрорайоне не выстояли. В четверг, 9 сентября, подрядчики начали зачищать знаменитый рынок. Об этом сообщил глава Кировского района Игорь Рудаков.

Власти говорят, что эти ларьки работали незаконно.

— Демонтируют самовольно установленные объекты потребительского рынка на территории трамвайного кольца, — пояснил чиновник.

Рынок в 15-м микрорайоне занимает огромную территорию. Работать он начал в 1990-е годы. Во время судебного процесса по уголовному делу Дмитрия Сазонова заявили, что торговые ряды входили в зону интересов преступной группировки «Законовские», пишет 63.ру.

О сносе рынка в 15-м микрорайоне заговорили несколько лет назад — после того как власти озвучили информацию о планах по реконструкции улицы Ташкентской и проспекта Карла Маркса. Среди жителей устраивали опрос. Некоторые горожане предлагали перенести рынок в торговый центр «Колизей».

Но в итоге от планов отказались. По последней информации от руководителя департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары Владислава Зотова, рынок ждет преображение, но сносить полностью его не будут.

— Территория не имеет статуса рынка. При этом у нее сложное разделение. Часть находится в частной собственности, часть арендуют в мэрии. Кто-то работает незаконно. Сносить будем те павильоны и лотки, которые торгуют без разрешения. Но полностью убирать рынок не планируем. Задачи такой нет, так как он востребован жителями. С другой стороны, рынок нужно приводить в порядок, чтобы он визуально радовал жителей, — рассказал Владислав Зотов.

Фото: администрация Кировского района / Twitter.com

Теги: рынок снос зданий

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