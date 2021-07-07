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В Самаре начали сносить рынок на пересечении Ново-Вокзальной и Московского шоссе

7 июля 2021 10:44
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В Самаре начали сносить рынок на пересечении Ново-Вокзальной и Московского шоссе

В Самаре приступили к зачистке территории на пересечении Московского шоссе и Ново-Вокзальной. Здесь много лет находились торговые павильоны. Об этом 63.RU сообщили местные жители.

— Несколько киосков уже снесли вдоль Ново-Вокзальной. Правда, пока остались кучи мусора, их пока никто не убрал, — рассказали местные жители.

О скором закрытии торговых рядов сообщил летом 2020 года глава департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары Владислав Зотов. Правда, по словам чиновника, демонтаж павильонов мэрия планировала провести еще в прошлом году.

— Территория с торговыми павильонами на пересечении Московского шоссе и Ново-Вокзальной официально не имеет статуса рынка. Часть торговцев имеет договоры с мэрией на аренду участка, часть — нет. Вот те точки, что работают незаконно, мы и будем убирать. Полностью сносить рынок мы не планируем. Он востребован. А мы всегда стараемся учитывать мнение граждан при проведении такой работы, — пояснил Владислав Зотов.

Другой причиной для закрытия рынка в администрации Самары называли результаты проверки территории сотрудниками «Самарских распределительных сетей». Они обнаружили, что павильоны находятся в непосредственной близости от линии электропередачи, в 20-метровой охранной зоне. По их мнению, киоски не отвечают требованиям безопасности и в случае ЧП могут оставить без электричества часть областной столицы.

Энергетики потребовали у городских властей закрыть рынок и снести киоски, однако этого до сих пор не произошло. Но осенью 2019 года власти начали расторгать договоры аренды с владельцами торговых точек.

Однако со временем чиновники несколько изменили свои планы на эту территорию. По словам Владислава Зотова, павильоны останутся на месте, но их хотят привести в более презентабельный вид. Ожидается, что проект будут согласовывать с управлением главного архитектора Самары.

 

Теги: незаконные строения Ново-Вокзальная рынок снос зданий

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