В Самаре началась реконструкция рынка в 15-м микрорайоне

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В Самаре началась реконструкция рынка на улице Ташкентской, между улицей Стара-Загора и проспектом Карла Маркса. О том, как преобразится территория, сообщили в городской администрации.

— Работы по благоустройству проведут в рамках муниципально-частного партнерства в 2023 году. Планируется дополнительное расширение дороги, обустройство парковочных карманов. Киоски со стороны улицы стилизуют в едином формате. Всю торговую деятельность будут осуществлять во внутренней зоне, — рассказали в мэрии.

Руководитель рынка Роман Барсуков рассказал, что часть работ по реконструкции торговых рядов уже провели.

— Ту часть Ташкентской, которая идет до улицы Стара-Загора, мы планируем благоустраивать. В дальнейшем здесь построят тротуары, проведут озеленение, высадят деревья и организуют освещение, — рассказал Роман Барсуков.

Рынок в 15-м микрорайоне начал работать в 1990-е годы. В свое время он был очень популярен у жителей Самары. Но последние 10 лет поговаривали о сносе торговых рядов, что спровоцировало не одну волну скандалов. В итоге чиновники и владельцы договорились о том, что торговые ряды преобразят. Но кое-что всё-таки снесли, пишет 63.ру.