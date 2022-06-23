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В Самаре на улице Физкультурной выполнено уже более 1/3 ремонтных работ

23 июня 2022 16:02
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Новое покрытие – для проезжей части.

В Самаре обновлению улицы Физкультурной, относительно состояния которой поступали многочисленные обращения горожан и предписания ГИБДД, уделяется пристальное внимание. Постоянный операционный контроль подрядчик и кураторы из МБУ «Дорожное хозяйство» организовали на всех этапах ремонта: в ходе фрезерования, установки люков смотровых и дождеприёмных колодцев в проектную высотную отметку, очистки основания, розлива битумного вяжущего и, конечно, непосредственно в процессе укладки асфальтобетона.

Улица Физкультурная проходит через 3 района областной столицы: Советский, Промышленный и Кировский. На ней расположено большое количество учреждений образования и медицины, а также жилых домов. В этом году ремонтом покрытия «картами» свыше 100 п. м на всю ширину проезжей части охвачен участок от начала улицы – от пересечения с 1-ым Безымянным переулком до проспекта Кирова. Дорожное полотно заменят на площади в 48 тысяч кв. м, из них 26 тысяч «квадратов» уже отфрезеровано, а свежее покрытие появилось на 13 тысячах кв. м. В целом с запланированными в рамках муниципального контракта объемами работ на вышеуказанном участке специалисты подрядной организации справились на 35%.

В целях минимизации неудобств для автомобилистов основные виды работ выполняются в ночные смены, чтобы не осложнять и без того интенсивный трафик в дневные часы, ведь улица Физкультурная – одна из крупных транспортных артерий Самары, выходит на Зубчаниновское шоссе, по которому осуществляется въезд в город и выезд в районы области.

Чтобы производство ремонта было максимально оперативным, за каждую ночную смену, когда нет осадков, стараются устроить не менее 4-5 тысяч кв. м покрытия.

Специалисты заверяют, что формирование нового полотна – это один из самых трудоемких процессов при ремонте. 

При благоприятной погоде все задачи на объекте планируется выполнить в кратчайшие сроки. Подрядчик идет с опережением графика.

 

Фото:   администрация Самары

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