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В Самаре на улице Ленинградской монтируют елку и иллюминацию

4 декабря 2023 15:54
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За минувшие выходные на самарском «Арбате» разместили несколько арок с шарами и подсветкой.

Одну из знаковых улиц исторического центра Самары – Ленинградскую преображают к новогодним и рождественским праздникам. Так, за минувшие выходные на самарском «Арбате» разместили несколько арок с шарами и подсветкой. А сегодня сотрудники муниципального предприятия «Самарагорсвет» начали монтаж светодинамической елки. Локацию решили не менять: как и в прошлом году, новогоднее «дерево» украсит участок в границах улиц Куйбышева и Фрунзе. 

Специалисты профильных служб стараются, чтобы задолго до праздников жители могли почувствовать новогоднюю атмосферу.

В ходе установки иллюминации специалисты учитывают погодные условия, таким образом, график выхода на участки может корректироваться в зависимости от объема уже выполненных работ. На сегодняшний день МП «Самарагорсвет» с задачами в рамках предновогодней подготовки справилось на 77% («прирост» за неделю составил порядка 16%).

После сборки всех составляющих световых украшений их диагностика обязательна, чтобы не было сбоев и, оставшись в работе, иллюминация еще долго радовала взоры горожан и гостей региональной столицы. Так, часть смонтированной иллюминации уже зажигается ежевечерне.

В полном объеме МП «Самарагорсвет» планирует нарядить территории до 20 декабря. Для этого продолжают трудиться 10 бригад. Также несет дежурство аварийная служба, чтобы при необходимости оперативно принять меры – восстановить работоспособность тех или иных элементов праздничного светового убранства.

Также: декорированию подлежат участки вдоль улично-дорожной сети, парки, скверы, площади, набережная, аллеи и другие общественные пространства, включая территории, ранее обновленные по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», а также в рамках губернаторского проекта «Содействие». Город украшают не только силами муниципальных предприятий, профильных департаментов. К ответственной и одновременно приятной миссии присоединились собственники объектов потребительского рынка и услуг и другие предприниматели, предприятия производственной сферы, социальные учреждения, финансовые организации, клубы. Подготовка к Новому году и Рождеству ведется и на внутридворовых территориях. С 1 декабря объявлены районные конкурсы.

 

Фото предоставлено администрацией Самары

Теги: Самара

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