В Самаре на улице Елизарова идет приемка основных работ, выполненных подрядчиком

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Специалисты и общественники следят за реализацией нацпроекта «Безопасные качественные дороги»: на улице Елизарова идет приемка основных работ, выполненных подрядчиком.

На многих объектах идет приемка, в том числе она организована на промежуточном этапе. Так, объемы и качество проверяли на улице Елизарова в Кировском внутригородском районе. В этом году ее обновляют в границах проспекта Металлургов и улицы Победы.

Комплексный ремонт включает в себя не только обновление покрытия проезжей части. Это и монтаж новых бортовых камней, обустройство пешеходных зон, газонов, замена пешеходных направляющих ограждений, люков смотровых и дождеприемных колодцев и другие мероприятия по благоустройству территории.

На участке улицы Елизарова выполнено устройство асфальтобетонного покрытия на площади порядка 10,5 тысячи квадратных метров, из которых 600 квадратных метров – это парковочные пространства. Дополнительно они были организованы у значимых объектов социальной инфраструктуры.

Кроме того, подрядчик закончил работы на тротуарах, площадь которых составляет порядка 3 тысяч квадратных метров. Заменено около 790 погонных метров бордюров вдоль тротуаров, а также 1 300 погонных метров бортового камня вдоль автодороги.

В ходе работ не забыли и о потребностях маломобильных граждан. Сходы с тротуаров и пешеходных переходов оборудованы в формате пандусов. Для этого специально был понижен бортовой камень.

Последовательно организована приемка тех работ, которые уже закончены. Если подтверждается соответствие строительным нормам и правилам, то работы принимаются. Подрядчик обязан переделать их только в случае обнаружения недочетов.

Срок работ на всех объектах, которые ремонтируются на средства профильного нацпроекта, – до конца августа. Приемка будет продолжаться еще в течение первых десяти дней сентября.