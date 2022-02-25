В Самаре на улице Дачной провалился асфальт

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ЧП произошло в Самаре на улице Дачной в четверг, 24 февраля. Из-за перепада высот автомобилистам приходится нелегко, они не могут проехать. На кадрах видно, как одна из машин буксует, но, к счастью, ей все же удается вырваться из плена. Не пройти, не проехать – улицу затопило. В соцсетях местные жители возмущаются и у всех разные мнения.

«Как могло провалиться то, чего там и не было. Уже больше 15 лет нет дороги»,

«Там всю осень и зиму вода лилась. Не совсем удачно закопали»,

«Там давно все должно было провалиться. Никогда не было ремонта дороги»,

«Не мог он провалиться, его изначально так положили», — возмущаются в соцсетях местные жители.

Ремонта улицы Дачной, точнее её строительства почти с нуля, местные жители требуют давно. Муниципалитет обещает приступить к работам, но сроки переносятся, пишет ГТРК Самара.

Фото: Инстаграм: _Samara63