В Самаре на улице Чернореченской проводится контроль качества выполненных работ

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Закончился комплексный ремонт на улице Чернореченской. Сейчас проводится проверка объемов и контрольные замеры. Оцениваются работы по устройству дорожного покрытия, бортовых камней и другое.



Помимо ремонта дорожного полотна вдоль дороги и пешеходных зон установили бортовой камень, на тротуарах уложили плитку и асфальтобетон.



Вдоль проезжей части обустроили газоны, на которых уже произвели посев травы и организовали регулярный полив. Также устроены пандусы, перильные ограждения, система освещения, проложены кабельные линии и установлены опоры освещения, оснащенные энергосберегающими светильниками.



На объекте обустроили разворотные полосы и выполнили уширение дороги для более комфортного выезда на улицу Владимирскую.

С учетом обращений горожан на этом отрезке проезжую часть расширили до 3-х полос: дополнительная полоса появилась в направлении движения «из города».



Работы выполнены в соответствии с согласованной схемой организации дорожного движения. Специалисты будут следить за дорожной обстановкой и в случае необходимости вносить коррективы в режим функционирования светофоров.

Фото: пресс-служба правительства СО