В Самаре на ул. Ташкентской отремонтируют трамвайные пути

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В ближайшие несколько лет в Самаре планируют привести в порядок большой участок трамвайных путей. Об этом 63.RU сообщил директор «Трамвайно-троллейбусного управления» Михаил Ефремов.

— Речь идет о рельсах на отрезке от рынка в 15-м микрорайоне до Барбошиной поляны, — пояснил глава ТТУ.

Этот участок уже давно планируют привести в порядок. Причина — износ путей. Более того, весной 2023 года здесь в течение пары недель произошло несколько аварий с участием трамваев. В конце апреля недалеко от остановки «Ташкентская» сошел с рельсов вагон, который следовал по маршруту № 22 и двигался в сторону Московского шоссе. А в середине мая с путей соскочил уже учебный трамвай. Он также следовал в сторону Московского шоссе в утренний час пик, пишет 63.ру.