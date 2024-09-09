В Самаре на средства нацпроекта в этоь году отремонтировали 9 дорог, ведущих к спортивным учреждениям и организациям

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В текущем году по дорожному нацпроекту привели в нормативное состояние 9 дорог: непосредственно на 4-х из них находятся школы и другие учреждения, где реализуются различные спортивные и спортивно-образовательные программы, а также расположены стадион и спортивно-оздоровительный комплекс; еще по 5-ти участкам с обновленным дорожным полотном можно добраться до спортклубов, спортивно-оздоровительного комплекса, спортивно-оздоровительных лагерей, которые размещены на перекрестных или других соседних улицах. Всего же учреждений и организаций вышеуказанного профиля порядка 20-ти.

Среди обновленных дорог следующие объекты:

1. Улица Садовая (ремонт от улицы Полевой до улицы Затонной): на этой улице располагаются спортивная школа олимпийского резерва № 5, клуб боевых искусств «Сатори»; также по данной дороге можно доехать до филиала школы баскетбола для детей "Баскетвиль", спортивного центра "Колорит", школы баскетбола и волейбола «Hard coach» и детского футбольного клуба ULTRA, находящихся на соседних улицах.

2. Улица Елизарова (ремонт от улицы Победы до проспекта Металлургов): на этой улице работают Центр спортивного развития «Лидер», детская футбольная школа «Like».

3. Улица Ново-Вокзальная (ремонт от улицы Ново-Садовой до улицы Красных Коммунаров): здесь находятся спортивный комплекс «Орбита», ГАУ «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области», школа единоборств «Воин», «Академия единоборств», детско-юношеская спортивная школа «Мужество», СДЮСШОР № 12 по настольному теннису, студия танцев «EverDance», спортивная секция для детей и взрослых «Капоэйра So Forca».

4. Улица 9 просека, 5 линия (отремонтирована с разворотным кольцом): здесь имеются спортивно-оздоровительный комплекс «Самарский», спортивная школа олимпийского резерва № 5, а также можно добраться до спортклуба «Атлант».

5. Улица Чернореченская (ремонт от улицы Владимирской до улицы Спортивной): ведет к спортивному клубу «Патриот».

6. Улица Александра Матросова (ремонт от проспекта Карла Маркса до улицы Красных Коммунаров): ведет к стадиону «Орбита» и ГАУ Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Самарской области".

7. Улица 9 просека, 5 малая линия (ремонт от дома № 3 по ултце 9 просека, 5 малая линия до дома № 318 по улице 7 линия): ведет к спортивно-оздоровительному комплексу «Самарский», к спортивно-оздоровительным лагерям «Политехник», «Полет».

8. Улица Студеный Овраг, 3 линия (ремонт от дома № 125 ст. 8 по улице Овраг Артек до санатория "Можайский"): ведет к спортивно-оздоровительным лагерям «Полет», «Политехник».

9. Улица Барбошин Овраг (ремонт от улицы 10 линия до улицы Студеный Овраг, 3 линия): ведет к спортивно-оздоровительным лагерям «Политехник», «Полет».

Ремонт участков в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» порядные организации выполнили до конца августа. После продолжилась приемка работ, которую планируют завершить на этой неделе.

В дальнейшем специалисты также будут следить за состоянием отремонтированных участков. Гарантийные сроки установлены на все виды работ. В случае возникновения недочетов, разрушений подрядчики обязаны устранить их исключительно за счет собственных средств. Например, на покрытие проезжей части, устроенное из смеси последнего поколения – ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем, гарантийные обязательства распространяются на 5 лет.

Фото: администрация Самары