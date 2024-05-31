В Самаре на последнем участке проезжей части по улице Садовой укладывают новое покрытие

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В Самаре продолжается дорожно-строительный сезон, и ремонтом по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" охвачены объекты улично-дорожной сети в разных районах города, в том числе в историческом центре. В частности, подрядчик трудится на улице Садовой, которую обновляют в границах улиц Затонной и Полевой (3,27 км). Общая площадь работ составляет около 40 000 кв. м.

На двух участках – от улицы Полевой до улицы Красноармейской и от улицы Ленинградской до улицы Затонной – проезжая часть уже отремонтирована. 30 мая начали укладывать новое покрытие на последнем участке – между улицами Ленинградской и Красноармейской.

«Повышенное внимание уделили подготовительным мероприятиям. Они заняли больше времени. Это связано не только с тем, что здесь огромное количество люков смотровых колодцев, которые заменили на антивандальные и антишумовые, а также подняли на проектную высоту. На всем протяжении срединного участка специалисты устанавливали и бордюры. Старый бортовой камень был лишь на отдельных локациях», – сообщил Сергей Панфёров, заместитель руководителя Управления развития, реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара.

«Это последний участок. Его протяженность – порядка 800 метров. Как только закончили монтаж нового бортового камня, сразу же приступили к устройству дорожного покрытия. Понадобится порядка 750 тонн асфальтобетона ЩМА-16 на полимерно-битумном вяжущем, – рассказал Алексей Данилов, мастер подрядной организации – ООО «НПФ «XXI Век». – Сегодня работами охватили 3 квартала в одном направлении – "из центра города". Затем перейдем на другое направление – "в центр". Завтра укладку планируем завершить».

Таким образом, подрядчик минимизирует неудобства для автомобилистов. У них есть возможность частично пользоваться автодорогой, обновления которой ждут горожане.

«Любая дорога имеет свой срок эксплуатации. Со временем появляются выбоины и другие разрушения. Поэтому важно вовремя проводить ремонт. После него всем, особенно жителям районов, через которые проходит улица Садовая, будет приятно здесь ездить, – отметил житель г. о. Самара Сергей Бобылёв. – Очень хочется, чтобы рабочие справились как можно быстрее, чтобы дорога была идеально гладкой, почти как стекло».

У подрядчика горячая пора – в прямом и переносном смыслах. Погода летняя, и сегодня дорожники работали под палящим солнцем. К тому же идет жар от асфальта. С завода на участок смесь приходит с температурой порядка 160 градусов Цельсия. В момент укладки она составляет 140-150 градусов Цельсия, что соответствует нормативным значениям. Специалисты поясняют: асфальтобетон дольше застывает при высокой температуре воздуха. Полосы, где только что устроено новое покрытие, стараются огораживать. Следят за тем, чтобы автомобилисты пока не наезжали на обновленное полотно.

«После укладки мы все проверим. Керны направим в лабораторию для испытаний. После получения результатов станет известно, будет ли принят участок в эксплуатацию. На двух других участках улицы Садовой никаких проблем относительно уложенного автодорожного покрытия не возникло. Подтверждено соответствие ГОСТу, СНИПам», – прокомментировал Сергей Панфёров.

Согласно муниципальному контракту в порядок приводят и тротуары. В рамках дорожного нацпроекта ремонт пешеходных зон сначала был предусмотрен только в границах улиц Ульяновской и Маяковского, где площадь работ составляет около 5600 кв. м. Однако с учетом обращений горожан плиточное тротуарное покрытие появится и на предыдущем участке, от улицы Полевой до улицы Маяковского, с правой стороны в направлении «в город». Это стало возможным в связи с тем, что подрядной организации удалось сэкономить средства, не в ущерб качеству. Дополнительное финансирование не потребуется.

Фото: горадминистрация