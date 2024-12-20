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В Самаре на площади Славы открывается каток

20 декабря 2024 16:09
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Каток будет работать всю зиму, ежедневно с 11:00 до 23:00. А 31 декабря – круглосуточно. Вход бесплатный.

23 декабря 2024 года в 16.00 в Самаре на площади Славы начнёт работать каток.

Ледовая площадка обещает стать центром притяжения для любителей катания на коньках. Для создания новогодней атмосферы на площади Славы установлена новогодняя ёлка, организовано музыкальное сопровождение.

Ледовое покрытие площадью 2 800 квадратных метров порадует высоким качеством скольжения: заливка катка будет осуществляться ежедневно. Сам каток украсит яркая подсветка: 122 светодиодных прожектора, установленных по низу ограждения, 16 световых опор помогут придать процессу катания под музыкальное сопровождение атмосферу светового шоу. Для маленьких посетителей предусмотрены поддерживающие устройства для катания.

Как и в предыдущие годы, каток оборудован всем необходимым для комфортного катания. Около катка расположены две точки общественного питания и четыре кофейных киоска, где прямо под открытым небом можно будет согреться горячими напитками, приобрести свежую выпечку.

Уютная праздничная атмосфера позволит каждому гостю приятно провести время и получить множество ярких впечатлений!

Каток будет работать всю зиму, ежедневно с 11:00 до 23:00. А 31 декабря – круглосуточно. Вход бесплатный.

Любителей активного отдыха ледовые площадки ждут также на площади Куйбышева, на набережной, в парках, на территориях образовательных учреждений и во дворах. Всего в сезоне катания 2024-2025 гг. в Самаре будут работать 116 ледовых площадок общей площадью почти 132 тыс. кв.м. Адреса катков внутригородских районов Самары опубликованы на сайте Администрации г.о.Самары.

 

Фото (из архива): Кому на Волге

Теги: Самара

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