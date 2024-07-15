В Самаре на набережной появится новый общественный туалет

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Начальная цена контракта на его строительство составила 19,96 млн руб. Объект необходимо возвести на 2-й очереди набережной в областной столице.

Согласно документам на официальном сайте госзакупок, исполнитель должен спроектировать, привезти и выполнить монтаж здания сборно-разборного типа "Общественный туалет". Закупка осуществляется у единственного поставщика.



Работы необходимо выполнить до 31 декабря 2024 года.



Также в Самаре хотят обновить систему автополива. До 31 августа на 1-й, 2-й, 3-й и 4-й очередях городской набережной необходимо отремонтировать статические дождеватели (устройства для равномерного распределения воды), а также заменить роторные оросители, форсунки (оборудование с отверстиями для распыления), клапаны и их прямоугольные боксы, пишет Сова.