В Самаре на городской набережной высадят цветы на 6 млн рублей

117

В Самаре объявили торги по благоустройству цветников на территории городской набережной. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Так, на четырех очередях набережной предполагается посадить астры, гвоздики, герани, шалфей и другие виды растений. Начальная цена контракта составляет 6 млн рублей.

Согласно условиям контракта, подрядчик должен будет высадить цветы в течение 14 дней. Работы необходимо завершить не позднее 31 июля 2024 года. Окончательное определение победителя закупки запланировано на 15 апреля 2024 года, пишет Самара-КП.