В Самаре на 60% выполнен план ремонта подъездных путей к учреждениям соцсферы

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В Самаре программа ремонта автомобильных и пешеходных путей к объектам соцсферы, запущенная по поручению главы города Ивана Носкова с начала лета, выполнена на 60%.

На дорогах и тротуарах к школам, детским садам, музыкальным школам и школам искусств, спортивным школам, колледжам и университетам выполняется асфальтировка проезжих частей и тротуаров, установка бордюрного камня там, где это необходимо.

Всего в 2025 году приведут в надлежащее состояние 45 объектов, на эти цели из бюджета города выделено более 2 млн рублей.

«Ремонт подъездных путей к соцучреждениям - значимая часть дорожной кампании в Самаре. В первый год выполняем ремонт 45 дорог и тротуаров, хотя общая потребность по городу намного больше. Это важная работа, которая будет выполняться поэтапно, в порядок постепенно приведем все подъездные пути к объектам социальной сферы. В этом году большая часть от запланированного уже сделана, сейчас совместно с руководителями учреждений соцсферы и депутатами формируем перечень проездов на следующий год»,

- сказал глава города Самара Иван Носков.

Напомним, с адресным перечнем образовательных учреждений, в районе которых проходит ремонт участков автомобильных и пешеходных дорог, можно ознакомиться по ссылке https://samadm.ru/city_life/blagoustroystvo-i-dorogi/road/?bitrix_include_areas=Y&clear_cache=Y