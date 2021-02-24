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В Самаре к середине мая снесут 4 ветхих дома в Самарском и Ленинском районах

24 февраля 2021 13:39
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В Самаре к середине мая снесут 4 ветхих дома в Самарском и Ленинском районах

Все дома были признаны аварийными с 2010 по 2011 годы.

Департамент имущества Самары разыскивает подрядчика, который к середине мая 2021 года сможет снести 4 аварийных дома, расположенных в исторической части города.

Речь идет о доме №106 по улице Степана Разина в Самарском районе, домах №91-93 по улице Чапаевской в Самарском районе, доме по улице Садовой №35 и Садовой №228.

Все эти дома были признаны аварийными в период с 2010 по 2011 годы.

Работы по сносу обойдутся бюджету в 8 млн рублей. Подрядчик будет выбран 1 марта, пишет ПроГородСамара.

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Комментарии


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