Я нашел ошибку
Главные новости:
Юбилейный концерт народного артиста России Михаила Турецкого «Мне 60 и это – ЗДОРОВО!» пройдет 19 ноября на сцене Филармонии в Самаре.
Михаил Турецкий отпразднует день рождения в Самаре
Общественники и сотрудники органов внутренних дел напоминают гражданам преклонного возраста, как обезопасить себя от действий злоумышленников.
В губернии стартовала акция «Школа безопасности для пенсионеров»
Умер бывший зампрокурора Самарской области
Умер бывший зампрокурора Самарской области
В Самаре ищут подрядчика для сноса 5 аварийных домов
В Самаре ищут подрядчика для сноса 5 аварийных домов
В Самаре изменят работу светофоров на перекрестке Авроры
В Самаре изменят работу светофоров на перекрестке Авроры
Чаще всего самарцы жалуются на переутомление осенью и зимой
Чаще всего самарцы жалуются на переутомление осенью и зимой
Аспирантка Самарского политеха лучше всех в России написала «Лабу»
Аспирантка Самарского политеха лучше всех в России написала «Лабу»
МОК рекомендует национальным комитетам игнорировать Игры дружбы в России
МОК рекомендует национальным комитетам игнорировать Игры дружбы в России
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.26
-0.86
EUR 97.78
-0.75
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
17 и 18 ноября в Самарском театре драмы состоится премьера спектакля "Дети солнца"
Полицейские на защите детства: в регионе прошли просветительские беседы для дошкольников и учащихся образовательных учреждений
В Самаре в ДК «Заря» пройдет межнациональный фестиваль «Радуга талантов-2023»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре ищут подрядчика для сноса 5 аварийных домов

15 ноября 2023 13:54
113
В Самаре ищут подрядчика для сноса 5 аварийных домов

Здания расположены в зоне строительства метро.

ДУИ Самары объявил торги по поиску подрядчика, который снесет 5 аварийных домов. Здания 1912 – 1917 гг. постройки расположены в Ленинском районе. Речь идет о домах на улице Галактионовской, 95, литеры А, А1, на улице Галактионовской, 97, литеры А, а, а2, а3, улице Галактионовской, 98, литеры А, А1, А2, а, а1, а2, на улице Самарской, 168а, на улице Самарской, 255а. 

Все здания попали в зону строительства метро. Дома расселены.

Начальная цена контракта – 5,7 млн рублей. Работы нужно выполнить не позднее 20 декабря 2023 года. Торги пройдут 27 ноября 2023 года, пишет СитиТраффик.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Тольяттинцу вручили 200-тысячную Карту жителя Самарской области
15 ноября 2023  13:19
Тольяттинцу вручили 200-тысячную Карту жителя Самарской области
122
Самарская область и Республика Беларусь расширяют сотрудничество
15 ноября 2023  11:16
Самарская область и Республика Беларусь расширяют сотрудничество
167
Одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества остается автопром, в частности, производство автокомпонентов.
14 ноября 2023  16:02
Самарская область продолжит развивать сотрудничество с Республикой Беларусь
493
Сегодня в первую очередь рассматривались общие характеристики бюджета, в том числе доходы, расходы и их соотношение.
14 ноября 2023  15:37
Бюджет Самарской области на 2024 год одобрен в первом чтении
440
«Ласточке» в Самарской области назначены новые остановки
14 ноября 2023  12:34
«Ласточке» в Самарской области назначены новые остановки
361
Весь список