В Самаре ищут подрядчика для сноса 5 аварийных домов

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Здания расположены в зоне строительства метро.

ДУИ Самары объявил торги по поиску подрядчика, который снесет 5 аварийных домов. Здания 1912 – 1917 гг. постройки расположены в Ленинском районе. Речь идет о домах на улице Галактионовской, 95, литеры А, А1, на улице Галактионовской, 97, литеры А, а, а2, а3, улице Галактионовской, 98, литеры А, А1, А2, а, а1, а2, на улице Самарской, 168а, на улице Самарской, 255а.

Все здания попали в зону строительства метро. Дома расселены.

Начальная цена контракта – 5,7 млн рублей. Работы нужно выполнить не позднее 20 декабря 2023 года. Торги пройдут 27 ноября 2023 года, пишет СитиТраффик.