150

Для улучшения внешнего облика городских территорий и снижения аллергенной нагрузки: в Самаре идут сезонные работы по покосу травы.



К актуальным сезонным работам добавился уход за травяным покровом на городских территориях. Сейчас профильные муниципальные предприятия и подрядчики уже начали работы на придорожных газонах. Так, накануне специалисты МП «Благоустройство» облагораживали территорию, прилегающую к проезжей части ул Стара-Загора в границах ул XXII Партсъезда и Ново-Вокзальной. Сегодня работы были организованы вдоль дорог возле пл. имени В.В. Куйбышева и на других озелененных зонах.

Стоит отметить, что покос проходит в несколько этапов. Как правило, за весь сезон, который длится с мая по октябрь, траву подрезают до 6 раз.



Покос крайне важен еще и потому, что от сезонного ухода за газонами и другими локациями зависит аллергенная нагрузка на жителей.

Фото: администрация Самары