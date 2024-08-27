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В Самаре идут работы по обновлению улицы Аминева

27 августа 2024 17:56
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Выбор улицы Аминева в качестве объекта для проведения оперативного ремонта обусловлен и необходимостью обустройства качественного дорожного покрытия на ней.

В Самаре на улично-дорожной сети продолжаются работы в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Так, в разгаре – работы на улице Аминева в Промышленном районе Самары. Данная улица инфраструктурно значима, поскольку соединяет две крупнейшие магистрали – улицу Ново-Садовую и Московское шоссе.

Улица Аминева носит имя советского ученого и хирурга Александра Аминева, который в Великую Отечественную войну был главным хирургом 2-й общевойсковой армии и прошел боевой путь от Сталинграда до Берлина.

В рамках подготовки к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., которое будет отмечаться в следующем году, особое внимание в областной столице уделяют приведению в порядок проезжих частей и других элементов УДС, в том числе, на тех улицах, которые топонимически связаны с именами выдающихся граждан нашей страны, сыгравших большую роль в завоевании Великой Победы.

Также выбор улицы Аминева в качестве объекта для проведения оперативного ремонта обусловлен и необходимостью обустройства качественного дорожного покрытия на ней. Ранее оно вызывало много нареканий как со стороны горожан, общественных организаций, так и со стороны Госавтоинспекции и других надзорных органов. Кроме того, на улице Аминева располагаются социально значимые объекты.

На улице Аминева обычно наблюдается активное движение автомобильного и общественного транспорта, в связи с чем компания-подрядчик старается минимизировать неудобства: основные ремонтные работы производятся в темное время суток, без полного перекрытия дороги.

Во главу угла поставлена не только оперативность проведения работ, но и соблюдение качества. Все это последовательно и тщательно отслеживают представители МБУ г. о. Самара «Дорожное хозяйство». Они задействованы в контроле на всех этапах, начиная с процесса фрезерования. Далее специалисты оценивают работы на люках инженерных коммуникаций, а на финальном этапе повышенное внимание уделят устройству асфальтобетонного покрытия.

Компания-подрядчик будет нести гарантийные обязательства в течение последующих 5 лет и при выявлении дефектов гарантийного характера обязана выполнять необходимые работы, используя исключительно свои материальные ресурсы.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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