В Самаре готовятся к парковому сезону

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Накануне старта паркового сезона специалисты очищают колесо обозрения и проводят дезинфекцию аттракционного оборудования.



Перед летней эксплуатацией масштаб работ внушительный. В частности, сегодня досконально очищают 55-метровое колесо обозрения в парке им. Ю. Гагарина. Снаружи – с помощью мойки высокого давления, внутри – вручную. Повышенное внимание уделяют чистоте турникетов на входе, панелей, столиков, ручек, стекол и других элементов, которых касаются граждане.



В перечень обязательных работ по-прежнему включена дезинфекция.



Во время апрельского месячника по благоустройству в парках также выполняют рыхление остатков снега, уборка прошлогодней листвы, подбор мусора, санитарная обрезка сухих веток, кронирование деревьев, восстановление плиточного покрытия пешеходных зон, подготовка газонов, на которые скоро начнут завозить цветочную рассаду.



Следят и за состоянием детских игровых и спортивных площадок. Подрядчик занимается содержанием туалетных кабин.

Все аттракционы и другие развлекательные зоны, а также летние объекты потребрынка будут запущены в работу с 20 апреля.

Фото: администрация Самары