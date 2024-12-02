В Самаре готовят к открытию обновленное здание бывшего кинотеатра «Россия»

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Здесь обретет свой дом детско-молодежный театр «Мастерская». Все строительные работы уже завершены. Сейчас отмывают помещения, идут пуско—наладочные работы: почти завершена установка сценического, светового, музыкального и акустического оборудования. А на фасаде здания заработала подсветка.

"В конце декабря планируем торжественное открытие здания после глобальной реконструкции. Здесь заработает большой зрительный зал на 218 мест, малый зал на 85 мест, выставочный зал, буфет на 16 посадочных мест, универсальный репетиционный зал, детская театральная студия, артистические комфортные комнаты.

Напомню, мне удалось добиться выделения федерального финансирования на реконструкцию этого единственного объекта культуры во всем Железнодорожном районе города. А заброшенным он стоял еще с 1990-х, чем вызывал немало нареканий со стороны жителей соседних домов", - сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"Рад, что нам удалось не просто восстановить объект, но и наполнить его новой жизнью. Уверен, что в Самаре появится еще одно востребованное место с интересными культурными события", - отмечает Хинштейн.