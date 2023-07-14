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В Самаре фрезеруют дорожное покрытие по улице Солнечной

14 июля 2023 10:33
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в Самаре фрезеруют дорожное покрытие по улице Солнечной

На территории города продолжается реализация нацпроекта «Безопасные качественные дороги» – выполняются работы по ремонту автомобильных дорог местного значения.

В настоящее время в активной фазе работы на ряде объектов, одним из которых стала улица Солнечная, где в ночь на 13 июля произвели фрезерование изношенного слоя дорожного покрытия.

В этом году Солнечную обновят на участке в границах XXII Партсъезда и Ново-Вокзальной. Предстоит отремонтировать покрытие на площади 23 000 кв. м. Работы произведут методом больших «карт» по всей ширине проезжей части.

После удаления старого дорожного полотна с помощью установки холодного фрезерования начнутся работы на колодцах. Люки заменят на новые, антивандальные, не создающие шума при проезде. Всего предстоит обновить 70 смотровых люков и 40 люков дождеприемных колодцев. Затем будет произведена укладка нового асфальтобетонного покрытия.

 Работы организованы в соответствии с графиком.

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