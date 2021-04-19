В Самаре Дом с атлантами законсервируют

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Старинный особняк в историческом центре защитят от вандалов.

В Самаре объявлены торги на проведение консервационных и противовандальных работ в дореволюционном здании на ул. Венцека, 55 - объекте культурного наследия. Речь идет о "Доме с атлантами" - особняке Шихобаловых, построенном в 1890-е годы по проекту известного архитектора А.А. Щербачева. Балансодержатель части ансамбля - Самарский областной художественный музей.

Министерство культуры Самарской области планирует заплатить подрядчику, которого определят во второй половине мая 2021 года, 5,8 млн рублей. Он должен справиться с задачами за 75 дней.

Выбранному исполнителю предстоит обработка здания от плесени, реставрация участков фасада, работа с кровлей, гидроизоляция проездной арки и т.д. Торги объявлены для предотвращения ухудшения состояния старинного объекта, пишет Самру.ру.