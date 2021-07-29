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В Самаре до 1 сентября завершится ремонт дорог возле Фабрики-кухни

29 июля 2021 10:08
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В Самаре до 1 сентября завершится ремонт дорог возле Фабрики-кухни

В Самаре близится к финалу ремонт дорог и проездов, ведущих к будущему филиалу Государственной Третьяковской галереи. Напомним, уже в 2022 году музей откроется на территории бывшей Фабрики-кухни ЗИМ по адресу ул. Ново-Садовая, 14, где сейчас ведется реконструкция.

В рамках подготовки к открытию филиала в областной столице приводят в порядок улицу Луначарского на участке от ул. Ново-Садовой до Автобусного проезда и проспект Масленникова от ул. Ново-Садовой до ул. Мичурина. Речь идет о ремонте проезжей части, тротуаров, обновлении парковочных мест и строительстве новых, устройстве газонов, а также пандусов в форме трапеции - такие есть, к примеру, в Москве и Санкт-Петербурге. Эти пандусы эстетичны и удобны для маломобильных граждан и велосипедистов, родителей с колясками. На ряде участков, где это было возможно, пандусы построили на всю ширину съезда.

Как рассказали в городской администрации, ремонт проспекта Масленникова, к примеру, выполнен уже на 99%. На очереди контрольные мероприятия и приемка работ, которые завершатся до 1 сентября. При ремонте проезжей части применялась новая для Самары асфальтобетонная смесь, которая обеспечивает покрытие повышенной прочности. Тротуары на проспекте преображаются от ул. Ново-Садовой до ул. Скляренко, пишет Самру.ру.

 

Теги: ремонт дорог Фабрика-кухня

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