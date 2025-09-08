В Самаре демонтируют 20-летний недострой на улице Карла Маркса

78

В Самаре приступили к сносу недостроенного здания на улице Карла Маркса, 57, которому уже 20 лет. Общая площадь объекта составляет 18 396,2 кв. м.

Ранее власти признали здание самовольной постройкой и отказались от планов разместить в нем спортивно-оздоровительный центр с подземной парковкой.

13 августа был определен победитель тендера на демонтаж дома №57.

Подрядчик, который сейчас выполняет работы, согласился выполнить их за 127 млн рублей, тогда как начальная стоимость торгов составляла почти 171 млн, пишет МК.

Фото: Дильдина Светлана