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В Самаре благоустроят пристань у «Кинапа»

6 августа 2025 13:57
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В Самаре благоустроят пристань у «Кинапа»

В Самаре намерены привести в порядок одну из пристаней, откуда можно переправиться на правый берег Волги. Речь идет о пристани у «Кинапа». Вопрос обсуждали в среду, 6 августа, на оперативном совещании в областном правительстве. Сейчас около пристани обновили насыпь.

«Этого не достаточно. Около пристани нужны еще навесы, под которыми можно спрятаться от солнца и дождя. А также необходимо проработать вопрос с электронной системой покупки билетов», — отметил глава региона Вячеслав Федорищев.

На совещании было определено, что названные работы проведут на пристани к началу навигации 2026 года.

Между тем переправа через Волгу для жителей и гостей Самары очень актуальна. На правый берег реки в выходные и накануне ездят сотни человек, пишет 63.ру. 

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