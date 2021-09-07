В Самаре благоустроят 142 двора в этом году

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Работы ведутся по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», являющейся составляющей национального проекта «Жилье и городская среда» - такие дворы приводят в порядок при участии регионального МинТранс.



Кроме того, облагораживают территории и в рамках Губернаторского проекта "СОдействие", занимаются и обновлением дворов, ставших победителями конкурса общественных инициатив «Твой конструктор двора»;



К 1 октября все работы в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» во взаимодействии с Министерством транспорта Самарской области должны быть завершены.

Фото: администрация Самары