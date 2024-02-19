Я нашел ошибку
Главные новости:
Будущие участники ВФМ – 2024 встретились с министром молодёжной политики СО 
В помещениях филиалов на стендах наглядной агитации размещена информация о дате, времени и местах проведения президентских выборов 2024 года.
В уголовно-исполнительной инспекции УФСИН СО идет подготовка к выборам Президента РФ
Вместе с наилучшими пожеланиями от энергетиков жители областного центра получают пригласительные билеты на праздничный концерт.
«ЭнергосбыТ Плюс» поздравляет горожан с наступающим Днем защитника Отечества
За период рейда полицейскими по всей области выявлено и привлечено к ответственности 70 водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.
ГИБДД СО:  итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни.
Все поставленные задачи успешно решены.
Оперативным штабом СО проведено антитеррористическое учение
Чемпионат проходит при поддержке компании «Т Плюс».
«КЭС-БАСКЕТ»: победителями стали девушки из села Хрящёвка и юноши из Новокуйбышевска
Маршрут протяженностью 10 км проходил через реку Волгу, мимо причала «Зеленая роща» по Рождественскому острову до озера Круглого.
Самарский Росреестр: лыжный забег в честь Дня защитника Отечества
Это позволяет обеспечить нормальное функционирование системы и предотвратить подтопление территорий в периоды оттепели.
В Самаре активизировали работы по проливке дождеприемников горячей водой
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.55
0.73
EUR 99.35
0.94
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«ЭнергосбыТ Плюс» поздравляет горожан с наступающим Днем защитника Отечества
Мероприятия к празднованию Дня защитника Отечества пройдут в Музее Рязанова
Фермеры региона представили свою продукцию на ярмарке «Свое родное»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре активизировали работы по проливке дождеприемников горячей водой

19 февраля 2024 16:57
178
Это позволяет обеспечить нормальное функционирование системы и предотвратить подтопление территорий в периоды оттепели.

Заблаговременно, перед весенним сезоном, в Самаре активизировали работы по проливке дождеприемников горячей водой. Поддержание сетей дождевой канализации в рабочем состоянии, чтобы они справлялись с приемом талых вод, – одна из актуальных задач, поставленных перед муниципальным предприятием «Инженерные системы».

Отметим, что зима 2023-2024 гг. выдалась снежной. Так, интенсивные снегопады начались уже в конце второй декады ноября; в декабре осадков выпало на 27,7%, а в январе на 64% больше месячной нормы для нашей климатической зоны; с начала февраля количество осадков составило 2/3 месячной нормы. За текущий зимний сезон только с улично-дорожной сети на специализированные площадки вывезли 352 632,6 т снежных накоплений, транспортировка снежных масс продолжается. Немаловажный фактор, влияющий на состояние дождеприемников, – и частые температурные «качели», с резкими перепадами температур, от околонулевых до значительных минусовых. Специалисты поясняют: при резком похолодании в дождеприемниках образуются ледяные пробки. Кроме того, в лед может вмерзать мусор, опавшая осенью листва, что тоже затрудняет водоотвод. Таким образом, пролив дождеприемников водой, температура которой составляет до 80 градусов Цельсия, позволяет обеспечить нормальное функционирование системы и предотвратить подтопление территорий в периоды оттепели.

Для увеличения пропускной способности дождеприемников с сегодняшнего дня в соответствующих мероприятиях заняты 2 бригады МП «Инженерные системы». Работы по проливке начали с исторического центра – с каскадных дождеприемников на улицах Венцека/Братьев Коростелевых.

Ближе к весне количество бригад могут увеличить, организовать круглосуточные работы на случай, если понадобится оперативно решить проблемы, которые могут возникнуть ночью или в выходные дни.

Кроме того, повышенное внимание уделяется состоянию ливневой канализации на дорогах, по которым следует общественный транспорт, на участках возле остановок, пешеходных переходов, а также близ станций метрополитена.

Потенциальными местами подтопления во время схода талых вод могут являться и водовыпуски, русла ручьев и оврагов, где часто скапливаются сухие ветви деревьев, мусор, что провоцирует заторовые ситуации. Поэтому перед весенним паводком одним из видов работ является обслуживание водовыпусков дождевой канализации. Так, с 7 февраля, до начала активного таяния снега, специалистами МП «Инженерные системы» были начаты работы по очистке от мусора русел оврагов и углублению ложа водостоков в районе 5 водовыпусков: «Нагорная канава», «Металлургический», «Новокуйбышевский», «XXII Партсъезд», «Чекистов». Наблюдение за состоянием выпусков и входных решеток продолжится.

На обслуживании МП «Инженерные системы» и 4 канализационные насосные станции (КНС) в Куйбышевском и Кировском внутригородских районах:
- КНС «116 км» (ул. Хасановская, Куйбышевский район);
- КНС по ул. Егорова, д. № 28 (ул. Егорова, Куйбышевский район);
- КНС «Нырок» (ул. Земеца, Кировский район);
- КНС «18 км» (19 км Московского шоссе, Кировский район).

Для содержания сетей и сооружений дождевой канализации на предприятии имеется специализированная техника, в том числе 8 илососных машин, 2 комбинированные машины, 3 единицы техники для гидродинамической очистки сетей, 2 помпы для откачки воды (производительностью 60 кубометров в час).

Работы на системе ливневой канализации ведутся не только перед наступлением теплого периода и непосредственно весной. В постоянном режиме организуется, например, очистка решеток от мусора и других попадающих в них посторонних предметов. Круглогодично проверяется состояние крышек и люков смотровых колодцев, дождеприемников. Помимо этого, проводится также ревизия насосного оборудования станций для приема и перекачки талых вод весной. В подразделениях следят за тем, чтобы был исправен шанцевый инструмент, имелся запас щебня и песка на случай ликвидации аварийных ситуаций. Личный состав и технику, предназначенную для производственных участков, задействуют в учебных тренировках. Кроме того, идут мероприятия по обследованию, приемке и восстановлению работоспособности бесхозных сетей дождевой канализации. Отрабатываются и связанные с проблемами водоотведения обращения жителей, направленные, в том числе, через социальные сети.

Чтобы минимизировать последствия подтопления территорий, которые пока не оснащены ливневой канализацией, производится откачка талых вод с помощью илососов. Эти работы выполняются совместно с МП «Благоустройство» и ООО «Экомед», в зоне ответственности которых находится содержание улично-дорожной сети.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
19 февраля 2024, 19:55
Будущие участники ВФМ – 2024 встретились с министром молодёжной политики СО 
Цикл встреч самарской делегации ВФМ-2024 продолжается. Общество
38
Вместе с наилучшими пожеланиями от энергетиков жители областного центра получают пригласительные билеты на праздничный концерт.
19 февраля 2024, 18:37
«ЭнергосбыТ Плюс» поздравляет горожан с наступающим Днем защитника Отечества
Вместе с наилучшими пожеланиями от энергетиков жители областного центра получают пригласительные билеты на праздничный концерт. ЖКХ
95
За период рейда полицейскими по всей области выявлено и привлечено к ответственности 70 водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.
19 февраля 2024, 18:27
ГИБДД СО:  итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни.
За период рейда полицейскими по всей области выявлено и привлечено к ответственности 70 водителей за управление транспортными средствами в состоянии опьянения. Общество
124

В центре внимания
Об этом стало известно на заседании совета главных врачей учреждений здравоохранения региона.
19 февраля 2024  14:44
Самарские медики получат губернаторские выплаты в 40, 20 и 10 тысяч рублей
714
Первая партия сухих смесей для быстрого приготовления супов и борщей готова для отправки в зону СВО.
19 февраля 2024  14:13
Самарские активистки начали готовить суповые концентраты для отправки в зону СВО
321
Сильную метель ожидают в Самарской области
19 февраля 2024  11:13
Сильную метель ожидают в Самарской области
539
39 семей из Самарской области вышли в полуфинал конкурса «Это у нас семейное»
19 февраля 2024  10:00
39 семей из Самарской области вышли в полуфинал конкурса «Это у нас семейное»
311
Россиян ждет сокращенная рабочая неделя
18 февраля 2024  19:39
Россиян ждет сокращенная рабочая неделя
621
Весь список