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Заблаговременно, перед весенним сезоном, в Самаре активизировали работы по проливке дождеприемников горячей водой. Поддержание сетей дождевой канализации в рабочем состоянии, чтобы они справлялись с приемом талых вод, – одна из актуальных задач, поставленных перед муниципальным предприятием «Инженерные системы».

Отметим, что зима 2023-2024 гг. выдалась снежной. Так, интенсивные снегопады начались уже в конце второй декады ноября; в декабре осадков выпало на 27,7%, а в январе на 64% больше месячной нормы для нашей климатической зоны; с начала февраля количество осадков составило 2/3 месячной нормы. За текущий зимний сезон только с улично-дорожной сети на специализированные площадки вывезли 352 632,6 т снежных накоплений, транспортировка снежных масс продолжается. Немаловажный фактор, влияющий на состояние дождеприемников, – и частые температурные «качели», с резкими перепадами температур, от околонулевых до значительных минусовых. Специалисты поясняют: при резком похолодании в дождеприемниках образуются ледяные пробки. Кроме того, в лед может вмерзать мусор, опавшая осенью листва, что тоже затрудняет водоотвод. Таким образом, пролив дождеприемников водой, температура которой составляет до 80 градусов Цельсия, позволяет обеспечить нормальное функционирование системы и предотвратить подтопление территорий в периоды оттепели.

Для увеличения пропускной способности дождеприемников с сегодняшнего дня в соответствующих мероприятиях заняты 2 бригады МП «Инженерные системы». Работы по проливке начали с исторического центра – с каскадных дождеприемников на улицах Венцека/Братьев Коростелевых.

Ближе к весне количество бригад могут увеличить, организовать круглосуточные работы на случай, если понадобится оперативно решить проблемы, которые могут возникнуть ночью или в выходные дни.

Кроме того, повышенное внимание уделяется состоянию ливневой канализации на дорогах, по которым следует общественный транспорт, на участках возле остановок, пешеходных переходов, а также близ станций метрополитена.

Потенциальными местами подтопления во время схода талых вод могут являться и водовыпуски, русла ручьев и оврагов, где часто скапливаются сухие ветви деревьев, мусор, что провоцирует заторовые ситуации. Поэтому перед весенним паводком одним из видов работ является обслуживание водовыпусков дождевой канализации. Так, с 7 февраля, до начала активного таяния снега, специалистами МП «Инженерные системы» были начаты работы по очистке от мусора русел оврагов и углублению ложа водостоков в районе 5 водовыпусков: «Нагорная канава», «Металлургический», «Новокуйбышевский», «XXII Партсъезд», «Чекистов». Наблюдение за состоянием выпусков и входных решеток продолжится.

На обслуживании МП «Инженерные системы» и 4 канализационные насосные станции (КНС) в Куйбышевском и Кировском внутригородских районах:

- КНС «116 км» (ул. Хасановская, Куйбышевский район);

- КНС по ул. Егорова, д. № 28 (ул. Егорова, Куйбышевский район);

- КНС «Нырок» (ул. Земеца, Кировский район);

- КНС «18 км» (19 км Московского шоссе, Кировский район).

Для содержания сетей и сооружений дождевой канализации на предприятии имеется специализированная техника, в том числе 8 илососных машин, 2 комбинированные машины, 3 единицы техники для гидродинамической очистки сетей, 2 помпы для откачки воды (производительностью 60 кубометров в час).

Работы на системе ливневой канализации ведутся не только перед наступлением теплого периода и непосредственно весной. В постоянном режиме организуется, например, очистка решеток от мусора и других попадающих в них посторонних предметов. Круглогодично проверяется состояние крышек и люков смотровых колодцев, дождеприемников. Помимо этого, проводится также ревизия насосного оборудования станций для приема и перекачки талых вод весной. В подразделениях следят за тем, чтобы был исправен шанцевый инструмент, имелся запас щебня и песка на случай ликвидации аварийных ситуаций. Личный состав и технику, предназначенную для производственных участков, задействуют в учебных тренировках. Кроме того, идут мероприятия по обследованию, приемке и восстановлению работоспособности бесхозных сетей дождевой канализации. Отрабатываются и связанные с проблемами водоотведения обращения жителей, направленные, в том числе, через социальные сети.

Чтобы минимизировать последствия подтопления территорий, которые пока не оснащены ливневой канализацией, производится откачка талых вод с помощью илососов. Эти работы выполняются совместно с МП «Благоустройство» и ООО «Экомед», в зоне ответственности которых находится содержание улично-дорожной сети.

Фото: администрация Самары