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Подготовка к осенне-зимнему периоду – в самом разгаре: в Самаре 3 объекта перекладки теплотрасс готовы в полном объеме, более половины запланированных работ на остальных участках выполнено.



Так, если на улице Рабочей в границах улиц Самарской и Садовой перекладка в самом разгаре, то соседним участком между улицами Самарской и Галактионовской, где также обновляли теплотрассу, автомобилисты уже пользуются. Дорожное покрытие полностью восстановлено.



На улице Молодогвардейской в ремонте остается только одна локация – в районе перекрестка с улицей Ульяновской. Движение не перекрывается. Наблюдается лишь сужение проезда.



Один из самых значительных объектов технического перевооружения расположен в 15 микрорайоне Самары – «Т Плюс» выполняет масштабное обновление теплосети вдоль улицы Ташкентской. Протяженность трассы в границах улицы Стара-Загора и проспекта Карла Маркса составляет 575 метров.



Кроме того, в этом сезоне в Самаре дополнительно ПАО «Т Плюс» охватит работами еще 8 участков.

Фото: администрация Самары