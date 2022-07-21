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В Самаре 3 объекта перекладки теплотрасс готовы в полном объеме

21 июля 2022 17:16
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Более половины запланированных работ на остальных участках выполнено.

Подготовка к осенне-зимнему периоду – в самом разгаре: в Самаре 3 объекта перекладки теплотрасс готовы в полном объеме, более половины запланированных работ на остальных участках выполнено.
 
Так, если на улице Рабочей в границах улиц Самарской и Садовой перекладка в самом разгаре, то соседним участком между улицами Самарской и Галактионовской, где также обновляли теплотрассу, автомобилисты уже пользуются. Дорожное покрытие полностью восстановлено. 
 
На улице Молодогвардейской в ремонте остается только одна локация – в районе перекрестка с улицей Ульяновской. Движение не перекрывается. Наблюдается лишь сужение проезда.
 
Один из самых значительных объектов технического перевооружения расположен в 15 микрорайоне Самары – «Т Плюс» выполняет масштабное обновление теплосети вдоль улицы Ташкентской. Протяженность трассы в границах улицы Стара-Загора и проспекта Карла Маркса составляет 575 метров.
 
Кроме того, в этом сезоне в Самаре дополнительно ПАО «Т Плюс» охватит работами еще 8 участков.

 

Фото:   администрация Самары

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