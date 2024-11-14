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В Самаре 14 и 15 ноября будет закрыта парковка возле ЖД-вокзала

14 ноября 2024 12:43
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В Самаре 14 и 15 ноября будет закрыта парковка возле ЖД-вокзала

Парковка возле железнодорожного вокзала в Самаре будет закрыта 14 и 15 ноября. Речь идет о парковочном пространстве со стороны железнодорожных путей.

— Здесь проведут замену асфальтового покрытия в рамках текущего ремонта, — объяснила пресс-служба Куйбышевской железной дороги и добавила, что работы ведутся для повышения комфорта посетителей.

При этом городская парковка на Комсомольской площади работать будет, как обычно. Пассажиров просят учитывать эту информацию при поездках, а, при необходимости, пользоваться городской парковкой, пишет Самара-КП.

 

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